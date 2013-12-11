"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы и поезд Киев - Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период зимних праздников назначила дополнительный поезд № 269/270 сообщением Киев - Ивано-Франковск, а также увеличила количество рейсов поезда № 219/220 в этом же направлении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд № 269/270 по маршруту Киев - Ивано-Франковск отправится из столицы 27, 28 и 30 декабря, а из Ивано-Франковска - 28, 29 и 31 декабря, поезд № 219/220 в этом же направлении, кроме ранее назначенных дат, отправится из столицы и Ивано-Франковска 7 и 8 января.

По данным пресс-службы, в целом на сегодняшний день на период новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на 15 дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будут использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 декабря по 13 января.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.