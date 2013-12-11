Из аэропортов "Киев" и "Борисполь" эвакуируют людей из-за сообщений о заминировании

В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) происходит эвакуация пассажиров и персонала в связи с поступившим сообщением о заминировании.

Об этом пресс-служба сообщила на официальной странице аэропорта в Facebook.

"Из терминалов аэропорта "Киев" эвакуируют пассажиров и персонал - причина анонимный звонок о заминировании. Информация проверяется. Обстановка спокойная. Большая вероятность ложной тревоги в связи с тревожной ситуацией в стране", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту "Борисполь" также происходит эвакуация людей и персонала в связи с поступившим в милицию анонимным сообщением о заминировании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Мы подтверждаем, что в службу 102 поступило сообщение о заминировании терминальных комплексов аэропорта. На данный момент линейный отдел внутренних дел эвакуирует пассажиров из нережимных зон. В дальнейшем будут проводиться все необходимые мероприятия по проверке этой информации", - сообщили в пресс-службе.