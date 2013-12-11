Ukr.net выпустил почтовое приложение для Apple iOS

Украинский веб-портал Ukr.net, владелец почтового сервиса FreeMail, выпустил приложение для операционной системы Apple iOS, позволяющее просматривать письма на мобильных устройствах и планшетах, сообщается на сайте онлайн-магазина iTunes Store.

Согласно сообщению, приложение позволяет читать письма почты FreeMail в режиме offline, то есть без наличия доступа к сети интернет. При этом в данном режиме доступны только уведомления, которые были загружены в «почтовик» ранее при соединении с интернетом.

По информации разработчиков, приложение доступно на трех языках: украинском, русском и английском.

Также мобильное приложение от Ukr.net оснащено функцией мгновенного уведомления о новых письмах.

Справка УНИАН. Украинский интернет холдинг «Укрнет» был основан в 1998 году. Центральный офис компании находится в Киеве. «Укрнет» также имеет филиалы в Одессе, Виннице, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Николаеве, Запорожье, Симферополе, Львове.

Кроме почтового сервиса FreeMail компания предоставляет такие интернет-сервисы, как портал поиска работы job.ukr.net, телегид tv.ukr.net, киноафиша kino.ukr.net и гороскоп horo.ukr.net.