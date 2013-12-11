Милиция получила сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов в Киеве

На линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Сейчас милиция осуществляет все необходимые мероприятия в указанных местах, говорится в сообщении.