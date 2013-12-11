Милиция получила сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов в Киеве
16:46, 11 декабря 2013Транспорт/Связь
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На линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
Сейчас милиция осуществляет все необходимые мероприятия в указанных местах, говорится в сообщении.
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