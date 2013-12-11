Железные дороги отремонтировали почти 36 тыс. грузовых вагонов

Специализированные вагоноремонтные заводы и депо железных дорог в январе-ноябре 2013 года отремонтировали почти 36 тыс. грузовых вагонов, превысив запланированный объем ремонтных работ на 10%, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, государственные вагоноремонтные заводы Украины ("Дарницкий вагоноремонтный завод", "Стрыйский вагоноремонтный завод", "Укррефтранс", "Укрспецвагон") отремонтировали 7 115 грузовых вагонов, что на 345 единиц больше плана. Из них капитально отремонтированы 2 137, а с продлением срока службы - 657 вагонов; 4 321 - прошли деповский ремонт, из них 2 397 - полувагоны.

Также сообщается, что на специализированных вагоноремонтных депо страны (Ясиноватая, Дебальцево Донецкой железной дороги, Нижнеднепровск-Узел, Батуринская Приднепровской магистрали, Здолбунов, Клепаров Львовской железной дороги, Козятин Юго-Западной железной дороги, им. Т.Шевченко Одесской магистрали, Основа Южной железной дороги) деповский ремонт прошли почти 27 тыс. вагонов, что на 1,4 тыс. единиц больше планового показателя.

Как отмечает пресс-служба, за указанный период наблюдается значительный рост в 3,7 раза по сравнению с плановыми объемами капитального ремонта вагонов инвентарного парка железных дорог и вагонов, находящихся в собственности предприятий "Укрзализныци". Так, железные дороги капитально отремонтировали 1 818 вагонов, в то время как запланировано было - 489.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 11 месяцев текущего года отремонтировали свыше 3 тыс. вагонов-зерновозов. Рабочий парк зерновозов благодаря возросшему количеству отремонтированных вагонов-зерновозов в ноябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 57,4% - до 5193 вагонов.

Железные дороги страны в январе-ноябре модернизировали 274 км путей и отремонтировали почти 2 тыс. км.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.