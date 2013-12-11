Аэропорт "Киев" работает в штатном режиме - пресс-служба

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) работает в штатном режиме.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"В 16.50 аэропорт "Киев" вновь заработал. Информация о заминировании не подтвердилась. Обстановка спокойная. Началась регистрация на рейсы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании аэропортов «Борисполь» и «Киев», а также Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.