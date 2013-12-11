Милиция не нашла взрывчатку на вокзалах и аэропортах Киева
18:34, 11 декабря 2013Транспорт/Связь
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Взрывотехники завершили свою работу на территории Центрального и Южного вокзалов, аэропорта «Жуляны» и терминала «В» аэропорта «Борисполь». Взрывчатки не нашли.
Об этом УНИАН сообщило в УСО МВД Украины.
Работа вокзалов и аэропортов полностью возобновлена.
Отмечается, что только с железнодорожных вокзалов было эвакуировано свыше 3,5 тыс. человек.
Правоохранители выясняют личность мужчины, который позвонил по телефону в милицию и сообщил о минировании.
В милиции напоминают, что за такое правонарушение ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция этой статьи – до 8 лет лишения свободы.
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