"Укрзализныця" в 2014 году планирует закупить свыше 3 тыс. грузовых вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2014 году приобрести 3 372 грузовых вагона, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, парк грузовых вагонов в текущем году пополнился новым подвижным составом. Так, в январе-ноябре "Укрзализныця" приобрела 775 грузовых вагонов, из них 713 - согласно условиям финансового лизинга.

Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: «Крюковский вагоностроительный завод» в Кременчуге, «Трансмаш» в Днепропетровске и «Дизельный завод» в Кривом Роге.

По данным пресс-службы, в 2012 году "Укрзализныця" приобрела 204 грузовых вагона.

Также сообщается, что "Укрзализныця" за 11 месяцев текущего года исключила 8 956 вагонов из всего грузового парка железных дорог страны, из них 5 643 - полувагоны.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 11 месяцев отремонтировали почти 36 тыс. грузовых вагонов, что на 10% больше плановых показателей.

Железные дороги страны в январе-ноябре отремонтировали свыше 3 тыс. вагонов-зерновозов. Рабочий парк зерновозов благодаря возросшему количеству отремонтированных вагонов-зерновозов в ноябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 57,4% - до 5193 вагонов.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 декабря 2013 года парк грузовых вагонов железных дорог страны насчитывает свыше 117 тыс. вагонов, из них 51,6% - исчерпали нормативный срок службы, в том числе 38,8% - продлили срок службы.

Вагоны, построенные в 2010-2013 годах, составляют 1,9% от общего грузового парка и насчитывают 2 232 единицы.