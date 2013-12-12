Samsung проиграла суд Apple о запрете продажи iPhone и iPad в Южной Корее

Южнокорейская компания Samsung проиграла суд американской Apple о запрете продажи iPhone и iPad в Южной Корее.

Samsung обвиняла Apple в нарушении трех патентов, связанных с производством мобильных устройств. Однако судья Центрального окружного суда Сеула посчитал, что продукция Apple, в том числе iPhone 4S, iPhone 5 и iPad2, не нарушает патенты Samsung, и не стал запрещать ее продажу. Кроме того, требование Samsung оштрафовать Apple на 100 млн южнокорейских вон (около 95 тыс. долл.) не удовлетворено.

За последние два года Apple и Samsung дважды судились в федеральном суде Калифорнии. Ранее сообщалось, что общая сумма, которую получит Apple от своего конкурента, составит порядка 929,8 млн долл., передает «Газета.Ru».

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