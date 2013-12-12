С лета 2015 года будет упрощен режим воздушного сообщения между Украиной и ЕС

С начала летней навигации 2015 года будет упрощен режим воздушного сообщения между Украиной и странами Евросоюза, сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

«Начиная с летней навигации 2015 года любая европейская авиакомпания сможет прилетать в любой украинский аэропорт, равно как и украинские авиакомпании смогут прилетать в любой европейский аэропорт. Это создаст конкуренцию, что позволит повысить качество авиауслуг и снизит стоимость перелетов», - цитирует пресс-служба Вилкула.

В сообщении отмечается, что упрощение этого режима стало возможным благодаря парафированию соглашения между ЕС и Украиной о совместном авиационном пространстве и об «Открытом небе» в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства.

«Присоединение Украины к этому проекту фактически создаст дополнительные возможности для открытия рейсов на новых направлениях как для украинских, так и зарубежных авиакомпаний. Это и есть практическая евроинтеграция Украины», - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Читайте также: Мировые авиаперевозчики достигли соглашения о защите климата

Пресс-служба также напомнила, что благодаря модернизации авиационной сферы Украина получила первую категорию безопасности Федеральной авиационной администрации США (FAA), что позволит украинским авиаперевозчикам расширить географию полетов в США, а также упростит процедуру получения прав на полеты в Канаду, Австралию и Японию.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2013 года вступило в силу Соглашение о сотрудничестве по гражданской глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) между ЕС и Украиной. В соответствии с Соглашением Украина получает возможность привлекаться к программам разработки, развертывания и применения европейской спутниковой системы Galileo.

27 ноября в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и вице-президент Еврокомиссии – еврокомиссар по вопросам промышленности и предпринимательства Антонио Таяни подписали Совместное заявление о старте проекта ЭГНОС. В его рамках предусмотрено выделение Еврокомиссией технической помощи в размере 5 млн евро для повышения качества спутниковой навигации на территории Украины.

Предполагается, что на эти средства будут приобретены три станции RIMS - базовые станции мониторинга, определяющие координаты каждого спутника дифференциальной коррекции, а также осуществляющие непрерывное слежение за всеми спутниками NAVSTAR и ГЛОНАСС.