Приднепровская железная дорога перечислила в бюджеты и целевые фонды около 2,5 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования около 2,443 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 994,920 млн грн, в местные бюджеты - 412,210 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 1,036 млрд грн.

По данным пресс-службы, в ноябре текущего года в бюджеты разных уровней и фонды соцстраха железная дорога перечислила 228,575 млн грн. Из них в госбюджет - 102,101 млн грн, в местные бюджеты - 37,611 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 88,863 млн грн.

Как отмечает пресс-служба, ПЖД является одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине, который исправно и своевременно проводит расчеты всех уровней.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ПЖД перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за 11 месяцев текущего года перечислила в государственный бюджет и целевые фонды 11,7 млрд грн.

Железные дороги страны в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.