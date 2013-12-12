В Китае создан первый в стране "облачный" компьютер - СМИ

В Китае появился первый "облачный" компьютер. Разработкой веб-сервиса, предоставляющего интернет-пользователям функционал так называемого "Клауд ПиСи" (Cloud PC), то есть "облачного" компьютера, занималась компания "Unisplendour Corporation Limited" при столичном университете Цинхуа - "техническом" вузе "номер один" в КНР.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

В данный момент на нем может поместиться около 85 петабайт пользовательских данных. Один петабайт равен миллиону гигабайт.

"Облачные" технологии позволяют хранить данные не на жестком диске компьютера, а на интернет-ресурсе. Это дает возможность получать к ним доступ круглосуточно и с любого компьютера.

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Работать с установленными на виртуальном персональном компьютере приложениями можно с любых устройств, у которых есть выход в "глобальную паутину" и присутствует браузер. Это могут быть обычные офисные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Данную возможность реализуют Веб-сервисы так называемых "компьютеров в облаках". Чтобы создать полную иллюзию работы за обычным десктопом, сервисы Cloud PC визуально в точности копируют оформление "Рабочего стола".