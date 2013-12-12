Импортеры и владельцы авто в Киеве за 3 месяца уплатили 32 млн грн экологического налога

Импортеры и собственники автомобилей, живущие и работающие в Киеве, в сентябре-ноябре 2013 года уплатили в бюджет 32 млн грн экологического налога (утилизационного сбора), обязательного к уплате с 1 сентября текущего года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве со ссылкой на данные Киевской межрегиональной таможни Миндоходов.

«В течение трех месяцев с начала действия закона по уплате экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств Киевской межрегиональной таможней Миндоходов направлено в госбюджет почти 32 миллиона гривень этого налога», - говорится в сообщении.

За этот период было оформлено на импорт почти 3 тыс. автомобилей с уплатой налога за утилизацию, из которых 76 было импортировано гражданами, а остальные - ввезены автодилерами.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Одновременно с подписанием закона Президент дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

В середине сентября Министерство доходов и сборов рекомендовало таможням Украины выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты сбора за утилизацию транспортных средств по форме, обнародованной на официальном сайте Миндоходов, с использованием в качестве номера справки - номера таможенной декларации.

Кроме того, Миндоходов обнародовало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств, по которому в документе будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.