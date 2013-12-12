Тарифы на услуги метрополитена не будут согласовывать с министерствами

Министерство инфраструктуры Украины инициирует отмену согласования тарифов на услуги метрополитена с Министерством экономики и Мининфраструктуры.

Согласно размещенному на официальном сайте Мининфраструктуры проекту приказа, предлагается исключить из Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена) подпункт, согласно которому расчеты тарифов на услуги метрополитена за месяц до принятия решения об их повышении местными властями должны согласовываться с Минэкономики и Мининфраструктуры.

"Действующая норма согласования тарифов министерствами противоречит принципам государственной регуляторной политики, которые определены Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». Данное согласование не является целесообразным, поскольку органы местного самоуправления имеют возможность самостоятельно решать данные вопросы. Согласование лишь вносит дополнительные преграды бюрократического характера в процесс тарифообразования", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация в ноябре обнародовала проект распоряжения, согласно которому стоимость проезда в коммунальном пассажирском транспорте в 2014 году повысится до 3 грн.