Одесская железная дорога получила первый модернизированный тепловоз

Одесская железная дорога (ОЖД) в рамках реализации отраслевой программы по обновлению локомотивного парка получила первый модернизированный маневровый тепловоз серии ЧМЭЗ из шести запланированных на 2013 год, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, этот маневровый тепловоз был модернизирован на Полтавском тепловозоремонтном заводе совместно со словацкими подрядчиками, благодаря чему срок его эксплуатации продлится на 25 лет.

До конца текущего года Одесская магистраль ожидает получить еще 5 модернизированных тепловозов этой серии.

Как отмечает пресс-служба, работа по продлению срока службы локомотивов будет проводиться и в дальнейшем. «Планируем таким образом модернизировать 10-15 тепловозов в год. В первую очередь это будут маневровые тепловозы локомотивного депо Одесса-Сортировочная Одесской железной дороги, обслуживающие порты, - здесь самая напряженная маневровая работа и именно здесь мы планируем организовать базу по обслуживанию модернизированных тепловозов", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора "Укрзализныци" Николая Сергиенко.

Согласно сообщению, в перечень объектов, подлежащих модернизации, входят тепловозы, срок службы которых превышает нормативный - от 25 до 40 лет.

«Тепловозы серии ЧМЭ3, как и другой тяговый подвижной состав «Укрзализныци», изношены на 90%. Установленный заводом-изготовителем ресурс в 25 лет локомотивы уже отработали. Поэтому комплексная модернизация вместо списания тепловозов подарит шести локомотивам фактически новую жизнь», - цитирует пресс-служба заместителя начальника Главного управления локомотивного хозяйства Игоря Батюшина.

По данным пресс-службы, от старого тепловоза серии ЧМЭ3 остается только рама, тележка, колеса и тяговые двигатели, а остальные агрегаты, узлы и оборудование заменяются современными.

Особое внимание при модернизации специалисты уделяют штатному силовому оборудованию тепловоза. Замена дизеля на современный и более экономичный улучшает эксплуатационные характеристики локомотива, а также значительно повышает надежность его работы, так как 50-70% эксплуатационных отказов тепловоза связаны с состоянием дизеля.

Как сообщал УНИАН, в рамках отраслевой программы модернизации тепловозов до 2015 года «Укрзализныця» запланировала модернизировать 100 тепловозов серии ЧМЭ3, 30 - серии М62 и 70 - серии 2М62. При этом локализация производства комплектующих на отечественных предприятиях должна составить 40%.

Стоимость капитального ремонта с продлением срока службы и заменой устаревшего штатного тепловозного дизеля современным составляет в среднем 60% стоимости нового тепловоза, но все же позволит ориентировочно на 30% сократить потребление топлива и на 65% - масла. Кроме того, сократится частота ремонтов, поскольку межремонтный пробег модернизированного тепловоза вырастет на 20%.

Полтавский тепловозоремонтный завод уже имеет удачный опыт модернизации маневрового тепловоза ЧМЭ3: в 2007 году завод совместно с ческой фирмой CZ LOKO модернизировал тепловоз ЧМЭ3П-1744, который успешно прошел испытания и сейчас эксплуатируется на Донецкой железной дороге.

Справка УНИАН. Тепловоз ЧМЭЗ - чехословацкий маневровый тепловоз с электрической передачей, мощностью 1350 л.с., конструкционная скорость - 95 км/ч, предназначен для тяжелой маневровой и вывозной службы и для работ на сортировочных горках. Тепловозы строили заводы СKD-Прага для СССР.

Железные дороги Украины в настоящее время эксплуатируют свыше 1,5 тыс. тепловозов ЧМЭ3, срок службы которых достигает 30 лет и более.