Украина ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Великобританией

Украина в рамках реализации системной политики по либерализации авиаперевозок ратифицирует Соглашение о воздушном сообщении с Великобританией и Северной Ирландией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение об одобрении проекта закона «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о воздушном сообщении» в четверг, 12 декабря, принял Кабинет министров.

Согласно сообщению, нормативный акт, разработанный Мининфраструктуры и Госавиаслужбой для вступления в силу соглашения, подписанного 21 ноября 2011 года, будет подан на ратификацию в Верховную Раду.

«Соглашение с Соединенным Королевством открывает для украинских авиаперевозчиков новые возможности осуществления полетов в одну из важнейших и интереснейших стран ЕС, а для пассажиров создает условия для более широкого и свободного выбора авиакомпаний, уровня услуг и цен на эти путешествия", - отметил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Козак подчеркнул, что подписание этого соглашения открывает новые возможности для развития международных отношений и сотрудничества.

«Одобрение проекта закона и принятия соответствующего распоряжения позволит обеспечить создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Великобританией, что будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний», - сказал он.

При этом министр добавил, что реализация положений соглашения не требует финансирования из государственного или местных бюджетов Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать декларацию о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом до конца 2013 года.