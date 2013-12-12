"Укрзализныця" ввела электронные билеты еще на 13 поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») расширила сферу действия электронных билетов еще на 13 пар поездов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, начиная с 11 декабря текущего года пассажиры могут приобрести электронные билеты на следующие поезда: №69/70 Мариуполь - Донецк - Львов, №91/92 Луганск - Одесса, №173/174 Харьков - Сумы, №189/190 Сумы - Киев, №175/176 Киев - Хмельницкий, №171/172 Сумы - Киев, №179/180 Кременчуг - Полтава - Киев, №177/178 Харьков - им. Т. Шевченко, №179/180 Харьков - Луганск, №40/39 Севастополь - Киев, №146/145 Симферополь - Киев, №71/72 Запорожье - Киев, №120/119 Запорожье - Львов.

Согласно сообщению, пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, они могут с самостоятельно сделанной распечаткой следовать прямо на посадку.

По данным пресс-службы, с момента введения этой услуги 5 февраля 2013 года железные дороги страны продали более 269,5 тыс. электронных билетов.

В целом на сегодняшний день "Укрзализныця" ввела электронные билеты на 80 поездов внутреннего сообщения, как было запланировано на этот год.

Также сообщается, что все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.