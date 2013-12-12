Аэропорт «Жуляны» открыл новый терминал для бизнес-авиации

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) открыл новый терминал «С» для бизнес-авиации. Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие терминала состоялось сегодня, 12 декабря, в Киеве.

«Мы взяли обязательство открывать по одному терминалу в год. А в этом году даже перевыполнили план», - отметил в ходе церемонии открытия глава совета директоров аэропорта «Киев» Денис Костржевский.

В ходе презентации терминала отмечалось, что ежегодно в Украине выполняется порядка 9 тысяч рейсов бизнес-авиации в год. Из них порядка 7 тыс. рейсов – из аэропорта «Киев» (Жуляны). При этом всего в Украине зарегистрированы и работают порядка 50 самолетов сегмента бизнес-авиации.

Новый терминал «С» оснащен всем необходимым и позволяет максимально удовлетворить потребности клиентов: общая площадь терминала составляет порядка 3000 кв. м, есть отдельный перрон для стоянки и обслуживания самолетов.

Терминал расположен в непосредственной близости к терминалу «А» (для международных рейсов) и терминалу «D» (для внутренних рейсов), он способен принять и обслужить порядка 100 пассажиров в час.

Стоимость строительства терминала составила 80 млн грн. Средства были выделены частным инвестором – компанией «Мастер Авиа».

Как сообщал УНИАН, планы по строительству терминала «С» впервые были заявлены в марте текущего года. Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-октябре текущего года увеличил пассажиропоток в 1,7 раза - до 1,579 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе VIP-зала площадью 1,5 тыс. кв. м. В октябре 2013 года аэропорт «Киев» открыл новый термина «D» для обслуживания внутренних рейсов.