Кабмин предлагает городам внедрить безналичную оплату проезда в элетротранспорте

Органы местного самоуправления получат право вводить безналичную оплату за проезд в городском общественном электрическом транспорте. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно электронных средств безналичной оплаты и регистрации проезда в городском электрическом транспорте» 11 декабря одобрил Кабинет Министров Украины на очередном заседании.

Согласно сообщению, пока что в Украине законодательно не урегулировано и отсутствует возможность безналичного расчета за проезд электротранспортом и ведения электронного учета пассажиров-льготников.

«Поскольку сегодня нет соответствующих нормативно-правовых документов, Мининфраструктуры разработало этот законопроект, которым предлагается ввести термин АСОП - автоматизированная система безналичной оплаты и регистрации проезда и электронный проездной документ», - цитирует пресс-служба Министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

По его словам, решение о введении автоматизированной системы безналичной оплаты и регистрации проезда в электротранспорте будут принимать местные власти.

При использовании системы безналичной оплаты обязательными будут электронные билеты для льготных категорий граждан.

Общие требования к автоматизированной системе будет утверждать Кабинет Министров Украины.