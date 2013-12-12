"Укрзализныця" продолжает совершенствовать систему управления движением поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта намерена до 2019 года полностью завершить создание современных диспетчерских центров управления перевозками, которые позволят в режиме реального времени отображать движение поездов, и таким образом оперативно устранять отклонения от их графика движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Целью нововведения является внедрение эффективной структуры управления перевозочным процессом (для оперативного управления эксплуатационной работой) и обновления соответствующих технологий на основе их автоматизации", - цитирует пресс-служба главного инженера Главного управления перевозок "Укрзализныци" Василия Капшая.

Согласно сообщению, на базе Главного управления перевозок «Укрзализныци» будет создан Главный центр управления движением, а на базе служб перевозок железных дорог Украины - шесть региональных центров, в состав которых будет входить 14 районов управления.

В настоящее время ведутся работы по созданию этих региональных центров на Донецкой и Южной железных дорогах. В частности, на Донецкой магистрали в ближайшее время будет введен в эксплуатацию третий по счету (после Ясиноватского и Краснолиманского центров) региональный центр управления перевозками - Луганский.

Также сообщается, что с 1 января 2014 года "Укрзализныця" планирует создать отдел перевозок по управлению движением поездов Луганского района со станциями Луганск и Дебальцево.

На Южной железной дороге продолжается работа по дальнейшей оптимизации пяти диспетчерских участков с уменьшением их количества до четырех, а также разрабатывается проектно-сметная документация по внедрению современных устройств диспетчерской централизации на участке Полтава - Гребенка, что позволит объединить три диспетчерских участка в один.

Отмечается, что изменение технологии диспетчерского управления позволит рационально сформировать полигоны, которыми будут управлять Главный и региональные центры, при этом не ограничиваясь лишь пределами дирекций железнодорожных перевозок, а также оптимизировать количество диспетчерских участков и увеличить их длину до 200-300 км.

«На сегодня украинские железные дороги разделены на 135 участков, некоторые из них протяженностью лишь 25-100 км. Нужно их объединять, создавать большие полигоны. На больших полигонах меньше стыков и большая скорость движения поезда», - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Евгения Кучеренко.

Кроме того, на некоторых участках железных дорог устанавливаются микропроцессорные системы управления движением поездов, в частности, такая технология внедрена на Южной железной дороге на объединенном диспетчерском участке от Полтавы до Лозовой.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.