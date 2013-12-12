Донецкая железная дорога сократила перевозку грузов на 3,2%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-ноябре 2013 года сократила объемы грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 127 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ДЖД за 11 месяцев сократила среднесуточную погрузку каменного угля, занимающего львиную долю грузов в общем объеме грузооборота, на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 220,726 тыс. тонн, флюсов - на 5,9% - до 39,142 тыс. тонн, кокса - на 6,8% - до 25,435 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в ноябре Донецкая магистраль погрузила 12,5 млн тонн грузов, что на 5,1% больше ноября 2012 года. При этом среднесуточная погрузка составила 418 тыс. тонн.

Как отмечает пресс-служба, Донецкая железная дорога в связи со снижением объемов грузоперевозок за 11 месяцев недополучила свыше 500 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая магистраль за 11 месяцев текущего года перечислила в государственный и местный бюджеты и целевые фонды 2,614 млрд грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.