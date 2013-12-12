Донецкая железная дорога недополучила свыше 18 млн грн за перевозку льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-ноябре 2013 года недополучила 18,6 млн грн от областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий на пригородных маршрутах, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, Донецкая магистраль за указанный период перевезла 43,5 млн человек, из них более 39,1 млн - пассажиров льготных категорий на сумму 30,7 млн грн, тогда как ей компенсировано 39,6% от суммы оказанных услуг - 12,1 млн грн.

В частности, Донецкой магистрали компенсировано за указанный период от Донецкой областной госадминистрации - 9,9 млн, что составляет 39,6% от суммы оказанных услуг, от Луганской областной госадминистрации - свыше 1,9 млн грн - 56,1% от суммы оказанных услуг, от Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины за перевозку студентов - 309,9 тыс. грн - 15,7%, а за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет железная дорога не получила компенсацию, при этом оказала данные услуги на сумму 270,1 тыс. грн.

Также сообщается, что за 11 месяцев убытки ДЖД от пригородных перевозок увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% - до 483,5 млн грн.

По данным пресс-службы, в 2008-2012 годах общий объем задолженностей перед Донецкой магистралью за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении составил 57,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в связи со снижением объемов грузоперевозок за 11 месяцев текущего года недополучила свыше 500 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.