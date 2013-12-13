Instagram представил новую функцию, позволяющую отправлять личные сообщения

Instagram представил сегодня новую услугу Instagram Direct, с помощью которой его подписчики смогут отправлять друг другу личные сообщения, фотографии и видеоролики.

"Общение между людьми - это основополагающий принцип нашей политики. Речь не идет о рассылке спама, речь идет о том, чтобы делиться какими-то жизненными моментами с друзьями", - заявил на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке глава компании Кевин Систром, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, новая услуга будет чрезвычайно востребована. "Например, один из членов семьи сможет отправить родным что-то, предназначенное только для их глаз, а школьный учитель может чем-то поделиться со своими учениками", - отметил Систром. Кроме того, по словам главы Instagram, данный сервис будет очень полезен для компаний, которые смогут таким образом рассылать клиентам иллюстрированную информацию о своих товарах и услугах.

Новая услуга рассчитана на взаимодействие с устройствами на платформах iPhone и Android. Для ее активации необходимо скачать специальное приложение Instagram 5.0.

В 2011 году корпорация Facebook приобрела сервис Instagram за 1 млрд долларов.