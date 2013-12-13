Ford увеличит штат на 5 тысяч человек, откроет 3 завода и выведет на рынок 23 модели авто

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. в 2014 году увеличит штат сотрудников в США более чем на пять тысяч человек, откроет три новых завода и значительно расширит ассортимент продукции.

Ford откроет более пяти тысяч позиций в США, из них 3,3 тысячи постоянных позиций в следующем году вдобавок к 14 тысячам новых рабочих мест, которые появились за последние два года. Для поддержания активной стратегии роста Ford откроет три новых завода: два в Азии и один в Южной Америке, передает ПРАЙМ.

В следующем году автогигант собирается вывести на рынок 23 модели автомобилей, в том числе Mustang и F-150. Компания до этого ни разу не выпускала такое количество новых и обновленных моделей за один год.

Ford ожидает, что по итогам 2014 года будет произведено шесть миллионов автомобилей. При этом выпуск Ford Focus, который является самой продаваемой моделью автопроизводителя, может достигнуть 1,1 миллиона машин.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Концерн, штаб-квартира которого находится в городе Дирборн, штат Мичиган, входит в двадцатку крупнейших корпораций США.

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