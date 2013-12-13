Крупнейший в Польше ж/д перевозчик вводит продажу билетов по принципу дешевых авиалиний

Варшава. Крупнейший в Польше пассажирский железнодорожный перевозчик, компания Przewozy Regionalne, с 15 декабря вводит систему продажи билетов по принципу дешевых авиалиний с самыми дешевыми ценами на уровне 1 злотый или меньше трех гривен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Цены "супер билетов" будут зависеть от даты поездки, направления и времени их покупки. Они будут доступны исключительно через интернет, благодаря чему их приобретение займет всего несколько минут", - отметили в PR.

Кроме самых дешевых, будут также доступны билеты по цене от 9 до 39 злотых (от около 3 до 13 долл. по текущему курсу 1 злотый = 3,1 долл.).

Przewozy Regionalne, которая ежедневно перевозит около 300 тыс. пассажиров, до конца января следующего года планирует продавать в среднем в сутки около 1,1 тыс. таких билетов на свои поезда InterRegio.

Пресс-служба заметила, что студенты, школьники, пенсионеры и другие льготные категории пассажиров смогут покупать билеты в рамках этой новой акции компании с предусмотренными для них скидками.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские железнодорожные компании перевезли около 270 млн человек, 37% из которых пришлось на Przewozy Regionalne, что на 5 п.п. меньше, чем в 2011 году.

Компания пытается конкурировать с другими перевозчиками, чтобы вернуть пассажиров, среди которых автобусная компания Polskibus предлагающая билеты также по принципу дешевых авиалиний с самым дешевым - за 2 злотых.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году компания Przewozy Regionalne принадлежит 16 польским воеводствам (аналог областных администраций в Украие) и специализируется на региональных перевозках. Компания находится в очень тяжелом финансовом состоянии, и правительство Польши обсуждает варианты ее реструктуризации.