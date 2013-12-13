Для авиакомпаний могут ввести льготу на стоянку в их базовых аэропортах

Министерство инфраструктуры Украины предлагает освободить авиакомпании от сборов за сверхнормативную стоянку в аэропортах их постоянного базирования.

Согласно сообщению Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства), ведомство уже согласовало соответствующий приказ Мининфраструктуры.

«Целью принятия приказа является стимулирование развития внутренних и внешних авиационных перевозок», - говорится в документе.

Кроме того, эти меры должны позволить стимулировать снижение стоимости авиаперевозок для населения и привлечь новых авиаперевозчиков.

В документе также предусмотрено, что авиакомпании обязаны будут подписать с эксплуатантом аэропорта договор о базировании воздушного судна и оплачивать соответствующие счета-фактуры.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Госпредпринимательства согласовало проект приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений в аэропортовые сборы", который предусматривает предоставление руководителю аэропорта права устанавливать понижающие коэффициенты в размере до 0,2 к аэропортовым сборам.