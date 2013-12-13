ЕБРР предоставил польской железнодорожной компании PKP Cargo кредит на 65 млн долл.

Варшава. Европейский банк реконструкции и развития открыл крупнейшему в Польше перевозчику грузов железнодорожным транспортом, компании PKP Cargo, кредитную линию на 65 млн долл. на модернизацию ее подвижного состава.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

PKP Cargo сможет воспользоваться средствами ЕБРР в течение 24 месяцев.

"Это первый в истории польской железной дороги кредит, предоставленный без правительственных или банковских гарантий, что свидетельствует о том, что мы надежный бизнес-партнер, и подтверждает нашу финансовую ситуацию", - отметил член правления компании Адам Пурвин, которого цитирует пресс-служба.

Пресс-служба отметила, что средства ЕБРР не могут превысить 50% стоимости реализуемых компанией проектов по модернизации локомотивов и вагонов, для которых используются средства этого кредита.

В компании напомнили, что в прошлом и позапрошлом году PKP Cargo вложила в обновление подвижного состава по 200 млн долл. в сравнении с около 150 млн долл. в 2010 году (1 долл. = 3 злотых).

"Подвижной состав компании постоянно обновляется, потому что это обходится дешевле, в частности, в случае с локомотивами, где их модернизация может стоить даже 4 раза меньше, чем покупка нового (в зависимости от модели) и позволяет продолжить эксплуатацию, по крайней мере, еще на 20 лет", - сказал Пурвин, заметив, что модернизированные локомотивы также обходятся дешевле в эксплуатации.

По последним данным на конец первой половины 2013 года, PKP Cargo владела около 2,5 тыс. локомотивов и 63,5 тыс. вагонов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Cargo получила чистую прибыль в объеме 86 млн долл. после рекордной за всю свою историю 130 млн долл. чистой прибыли в 2011 году. В прошлом году выручка компании составила более 1,6 млрд долл.

Справка УНИАН. PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех входящих в государственный железнодорожный холдинг РКР компаний.

В октябре 2013 года правительству Польши удалось продать чуть менее 50% акций компании на Варшавской фондовой бирже за почти 0,5 млрд долл.

PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным перевозчиком грузов в Европе после немецкой Deutsche Bahn c рыночной долей в Польше в около 50-60% по объему перевезенных грузов и с учетом протяженности трасс.