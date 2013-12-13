Британец разработал «умное» кольцо, совместимое с мобильным телефоном

Британец Джон МакЛир разработал «умное» кольцо Smarty Ring, которое выполняет функции посредника между пользователем и мобильным телефоном, сообщается на официальном сайте устройства.

Согласно сообщению, кольцо с помощью технологии Bluetooth синхронизируется со смартфоном и на специальном миниатюрном экране имеет возможность отображать информацию о времени, входящих звонках, текстовых сообщениях и обновлениях в социальных сетях. Также «умное» кольцо позволяет управлять различными функциями мобильного телефона на расстоянии около 9 метров.

Кроме того, Smarty Ring оснащено функцией, которая позволяет обезопасить смартфон пользователя от кражи. Так, при значительном отдалении кольца от мобильного устройства гаджет издает предупреждающий звуковой сигнал.

Таким образом, по мнению МакЛира, Smarty Ring имеет все шансы составить серьезную конкуренцию «умным» часам.

Согласно расположенной на сайте информации, «умное» кольцо будет доступно на мировом рынке в 2014 году по цене 275 долл. На сегодняшний день есть возможность сделать предварительный заказ на 2 тыс. устройств.