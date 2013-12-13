ЮЗЖД модернизировала около 80 км путей и отремонтировала свыше 450 км

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в рамках подготовки к морозам модернизировала 79,9 км железнодорожных путей и отремонтировала 467,8 км, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ЮЗЖД капитально отремонтировала 98,2 км путей, средним ремонтом - 214,4 км, а комплексно-оздоровительным - 155,2 км.

К работе в условиях пониженных температур, по информации пресс-службы, подготовлены 22 единицы снегоуборочной техники и 35 единиц снегоочистительной, отремонтировано 2,5 тыс. км контактной сети, а также оборудован пневмообдувкой 2 581 стрелочный перевод, электрообогревом - 612 переводов.

Кроме того, согласно сообщению, Юго-Западная магистраль к работе в зимний период подготовила 273 электровоза, 266 тепловозов и секций электропоездов, 901 вагон пассажирских поездов, из них 843 - на высоковольтном отоплении.

По данным пресс-службы, к отопительному сезону железная дорога также подготовила 633 котельные и осуществила проверку систем отопления и вентиляции вагонов с целью бесперебойного и безопасного обслуживания пассажиров в зимний период.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.