"Укрзализныця" назначила на 31 декабря дополнительный поезд Киев - Винница

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила на 31 декабря дополнительный поезд № 193/194 сообщением Киев - Винница - Киев, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, этот поезд будет отправляться 31 декабря из столицы в 9:05, а из Винницы - в 12:48.

По данным пресс-службы, в целом на сегодняшний день "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников открыла продажу на 16 дополнительных поездов на популярные у туристов маршруты. Наиболее массовые перевозки ожидаются в период с 26 декабря по 13 января.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.