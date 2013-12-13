Польские железнодорожные компании сократили перевозку пассажиров на 1,6%

Варшава. Работающие в Польше железнодорожные компании за первые десять месяцев текущего года перевезли 226 млн пассажиров, что на 1,6%, или почти 4 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН, перевозка пассажиров с учетом протяженности трасс снизилась за этот период на 6% - до 14,2 млрд пасс./км.

В октябре компании перевезли рекордные с начала года 24,7 млн пассажиров, что, однако, почти на 2% меньше, чем в октябре прошлого года.

С начала текущего года железная дорога перевезла меньше всего пассажиров в феврале - 21,5 млн человек, а рост перевозок в годовом выражении был зафиксирован только в апреле (+4,4%) и июле (+2,6%).

Падение в другие месяцы составило от 0,3% в сентябре до более 5% в марте.

Крупнейшей из 11-ти занимающихся железнодорожными пассажирскими перевозками в Польше компаний оставался региональный перевозчик Przewozy Regionalne, доля которого, однако, по итогам первых десяти месяцев года сократилась до около 32% с 37% в 2012 году.

С учетом протяженности трасс лидером оставалась компания PKP Intercity, которая уменьшила свою долю на около 1 п.п. - до 43%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли почти 274 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателей предыдущего года.

Перевозки с учетом длинны трасс снизились на 1,7% - до 17,9 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. За последние 15 лет польские железнодорожные компании больше всего пассажиров перевезли в 1997 году - более 410 млн, а меньше всего в 2005 году - менее 160 млн человек.