«Укрзализныця» объяснила разницу между дополнительными поездами и рейсами на коммерческой основе

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» не назначала дополнительные поезда для подвоза людей на массовые акции протеста в Киеве, поскольку все дополнительные поезда назначаются для перевозки пассажиров в период повышенного спроса.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

«Сейчас это дополнительные поезда и рейсы на новогодние и рождественские праздники. Билеты на эти поезда имеются в свободной продаже», - подчеркнул пресс-центр.

Одновременно пресс-центр "Укрзализныци" отметил, что существует услуга курсирования поездов на коммерческой основе, что предусмотрено Правилами перевозки пассажиров, багажа и почты железнодорожным транспортом. Воспользоваться этой услугой могут физические и юридические лица в любом направлении, в любой день. Заявки на такую услугу ныне поступают на железные дороги Украины.

"При оформлении заявок заказчики оплачивают не только стоимость проезда, а также эксплуатационные расходы железных дорог. Железные дороги Украины, как перевозчик, не выясняют цель поездки. Информация о заказчиках услуг является коммерческой, не подлежит разглашению. На специальные коммерческие рейсы поездов билеты в свободную продажу не поступают», - сказано в сообщении пресс-центра.

В ведомстве пояснили, что решение о назначении коммерческого рейса принимается на каждой из шести железных дорог в зависимости от наличия подвижного состава и технических возможностей.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

В состав "Укрзализныци" входят шесть железных дорог: Южная, Юго-Западная, Приднепровская, Одесская, Львовская и Донецкая. На их территории находятся 125 железнодорожных вокзалов, из них 12 - первого класса, 36 - второго, 58 - третьего.