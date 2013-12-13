В Украине за 11 месяцев продано 109 тыс. импортных б/у автомобилей

В Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, в январе-ноябре 2013 года достиг показателя в 108,949 тыс. единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

При этом сравнительные данные за аналогичный период прошлого года в сообщении не приводятся.

По данным ассоциации, продажи легковых импортных б/у автомобилей за 11 месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% - до 7,542 тыс. единиц, тогда как в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года их продажи сократились на 69% - до 195 единиц.

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Продажи коммерческих б/у автомобилей за указанный период увеличились на 25% - до 99,67 тыс. штук. При этом в ноябре их продажи сократились по сравнению с ноябрем прошлого года на 78% - до 1,989 тыс. штук. Марками-лидерами являются Renault, Mercedes-Benz и Volkswagen, которые заняли почти половину объема продаж.

Также сообщается, что продажи импортных автобусов б/у за 11 месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 1,737 тыс. единиц. При этом в ноябре их продажи сократились на 61% - до 100 единиц.

По данным ассоциации, за 11 месяцев лидерами продаж на рынке импортных б/у автомобилей были Renault, далее идут Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Эти пять брендов охватили 52% общего объема продаж б/у легковых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, рынок продаж в Украине автомобилей б/у, формирующийся за счет импорта, в январе-октябре 2013 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 106,665 тыс. единиц.

Продажи новых автомобилей всех типов в Украине в ноябре 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% - до 19,285 тыс. штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие.

На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.