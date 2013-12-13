Приднепровская железная дорога сократила на 2% перевозку пассажиров в дальнем сообщении

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре 2013 года сократила перевозку пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,9% - до 20,509 млн человек, сообщила УНИАН пресс-служба дороги. Согласно сообщению, Приднепровская магистраль за указанный период только со своих станций и вокзалов отправила 10,388 млн пассажиров.

По данным пресс-службы, в январе-ноябре железная дорога перевезла в дальнем сообщении 765 пассажиров с ограниченными физическими возможностями, что на 5,5% больше показателей аналогичного периода 2012 года.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны за 11 месяцев сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% - до 446,9 млн пассажиров, из которых 2,1 млн человек воспользовались поездами "Интерсити+".

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.