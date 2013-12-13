"Укрзализныця" в 2014 году продолжит курс на модернизацию отрасли

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью увеличения объемов перевозок в 2014 году планирует продолжить реализацию масштабных проектов по развитию железнодорожной отрасли.

Об этом заявил в интервью всеукраинской транспортной газете "Магистраль" глава ведомства Сергей Болоболин.

По его словам, в текущем году железные дороги страны начали процесс обновления тягового парка, в частности, были введены в эксплуатацию три новых локомотива серии ВЛ11М6, а также до конца года ожидается получить 11 тбилисских электровозов, 7 электровозов серии 2ЕС10 с Урала, а также 2 электровоза от «Лугансктепловоза».

Также Львовская железная дорога в рамках контракта с лизинговой компанией на период 2014-2016 годов должна получить 43 грузовых электровоза постоянного тока серии 2ЕС10.

Кроме того, глава ведомства сообщил о планах по обновлению тягового парка железных дорог страны на 2014 год.

"На следующий год планируется для Приднепровской дороги приобрести 27 грузовых электровозов постоянного тока. Порядка 35 луганских локомотивов ожидаем для Донецкой дороги", - уточнил он.

Также к новым полувагонам, которых на сегодняшний день насчитывается 2,3 тыс. единиц, в следующем году добавится еще 800 согласно договору Донецкой железной дороги.

В следующем году "Укрзализныця" продолжит масштабные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, в частности, начнет электрификацию Одесской магистрали на участке Долинская - Николаев - Херсон - Вадим - Джанкой общей протяженностью 394 км с целью выхода к портам Черного моря.

"Это будет один из самых капиталоемких и сложных объектов, над которыми нам предстоит работать... Электрификация данного направления позволит снизить потребление дизтоплива на тягу поездов в размере около 90 тыс. тонн в год. При этом выбросы газов в атмосферу уменьшатся почти на 300 тыс. тонн в год. Будем работать в рамках этой программы и над электрификацией направления Волноваха - Камыш-Заря -Запорожье протяженностью 240 км. Это преимущественно грузовой ход для перевозки сырья из Криворожского региона и Запорожья на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя", - рассказал Болоболин.

Также гендиректор отметил, что благодаря современным технологиям "Укрзализныця" продолжает совершенствовать процесс предоставления услуг грузоотправителям.

"Наша работа теперь максимально автоматизирована, и все вопросы, касающиеся организации перевозки, планирования и договорных отношений, можно решать дистанционно", - сказал он.

По словам Болоболина, в ближайшее время в Украинском транспортно-логистическом центре в рамках программы мероприятий по реформированию отрасли до 2015 года будет организован круглосуточный контакт-центр для поддержки клиентов, занимающихся перевозками грузов.

Среди весомых достижений отрасли в текущем году глава ведомства отметил выход "Укрзализныци" на международный рынок заимствований, активную реализацию программы строительства жилья для работников отрасли, а также сохранение для них социальных гарантий. Болоболин подчеркнул, что это направление сохранится и в 2014 году: "Укрзализныця" планирует сдать в эксплуатацию не менее 600 квартир в новостроях по всем железным дорогам страны для своих работников, а также с 1 января повысить для них тарифные ставки на 5% (в 2013 году оклады железнодорожников дважды повышались на 5%).

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» готовится у выпуску в 2014 году евробондов на сумму более 500 млн долл.

В середине мая текущего года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. с купоном на уровне 9,5% годовых и погашением 21 мая 2018 года, а также своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску.