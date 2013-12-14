Движение транспорта в центре Киева 14-15 декабря будет ограничено

Движение транспорта по центральным улицам Киева 14-15 декабря в связи с запланированным проведением массовых акций будет ограничено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Евгений Водовозов.

В частности, движение транспорта будет ограничено на улицах Лаврской, Мазепы, Грушевского, Старонаводницкой, Кутузова, Московской и Суворова.

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Общественный транспорт 14 и 15 декабря будет работать в усиленном режиме. В соответствии с решением постоянной комиссии, Департамент транспортной инфраструктуры также рассмотрит вопрос продления работы общественного транспорта в связи с массовым скоплением людей в центральной части города.

В то же время, ввиду большого скопления людей в центре города и необходимости предотвратить любые угрозы, связанные со спецификой функционирования метро, руководство КП «Киевский метрополитен», исходя из данных о пассажиропотоке, может принять решение об ограничении входа или выхода на отдельных станциях.