Евросоюз выделит 12,5 млн евро на безопасность в странах Африки

Евросоюз выделит 12,5 миллиона евро на укрепление системы безопасности в странах Африки для повышения эффективности организации и ведения миротворческих операций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Средства пойдут на создание «Управляющей, контролирующей, коммуникационной и информационной системы», которую предполагается создать за два года в рамках действующей программы African Peace Facility.

Созданная система будет обеспечивать защиту данных, передачу аудио- и видеоинформации через спутниковую связь между странами Африканского союза, региональными организациями и миротворческими миссиями. Она также предполагает создание информационных систем для передачи указаний, отчетов и карт для командования миротворческих операций.

"Это программа - один из конкретных результатов сотрудничества Африки с ЕС, которое нацелено на создание способностей для преодоления кризиса в Африке в долгосрочной перспективе", - отметила глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.

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Как говорится в пресс-релизе, African Peace Facility вносит большой вклад в укрепление системы безопасности в регионе и помогла проведению миротворческих операций в Сомали и Мали. При этом African Peace Facility не покрывает траты, связанные с военным снаряжением.