Кабмин одобрил проект соглашения с РФ о строительстве моста через Керченский пролив

Кабинет министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Соответствующее распоряжение №970 от 11 декабря размещено на сайте правительства.

Читайте также: Медведев хочет скорейшего строительства Керченского моста

Согласно документу, подписывать соглашение с украинской стороны будет министр инфраструктуры Владимир Козак.

Как сообщал УНИАН, подписание соглашения ожидается на заседании межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин.