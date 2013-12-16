Кабмин одобрил проект соглашения с РФ о строительстве моста через Керченский пролив
09:14, 16 декабря 2013Транспорт/Связь
0
Кабинет министров одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
Соответствующее распоряжение №970 от 11 декабря размещено на сайте правительства.
Читайте также: Медведев хочет скорейшего строительства Керченского моста
Согласно документу, подписывать соглашение с украинской стороны будет министр инфраструктуры Владимир Козак.
Как сообщал УНИАН, подписание соглашения ожидается на заседании межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter