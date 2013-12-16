Аэропорт «Борисполь» в 2014 году намерен привлечь 300 млн долл. кредитов

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» намерен в 2014 году привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 300 млн долл., говорится в сообщении аэропорта, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Как отмечается, кредитные средства планируется привлечь посредством организации 10 лотов: один лот на 90 млн долл., два лота по 50 млн долл., 1 лот на 30 млн долл., два лота на 20 млн долл. и 4 лота по 10 млн долл.

Цель привлечения средств в объявлении не указывается.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

За 11 месяцев текущего года аэропорт обслужил 7,32 млн пассажиров, из них в международном сообщении - 6,643 млн человек, во внутреннем - 676,8 тыс. человек.