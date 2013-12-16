Количество используемых в мире смартфонов до 2018 года увеличится в 2,5 раза - исследование

Количество используемых в мире смартфонов до 2018 года увеличится в 2,5 раза до 4,5 млрд устройств, говорится в отчете консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

По данным исследования, на конец текущего года на руках пользователей во всем мире будет находиться 1,8 млрд смартфонов.

В целом, до конца текущего года население планеты будет использовать около 6,8 млрд мобильных устройств, включая планшеты и мобильные телефоны, а до 2018 года число устройств с мобильным соединением вырастет на 25% - до 9,1 устройств.

При этом успех продаж этих девайсов будет зависеть от простоты использования интерфейса, контролируемого встроенным программным обеспечением.

В отчете BCG также отмечается, что по данным Международного союза связи до конца 2013 года количество пользователей сетью интернет составит около 2,7 млрд человек, или 40% населения планеты, а к 2018 году добавится еще 1 млрд интернет-пользователей.

Справка УНИАН. Boston Consulting Group - ведущая международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге. BCG была основана в 1963 году в США. Количество сотрудников – около 4,5 тыс. человек.