Железные дороги с начала года перевезли свыше 20 млн тонн зерновых

По состоянию на понедельник, 16 декабря, железные дороги Украины с начала 2013 года погрузили 20,12 млн тонн зерновых - 313,5 тыс. вагонов, в том числе на экспорт - 18,4 млн тонн, на внутренний рынок - 1,74 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, с июля текущего года, после сбора нового урожая, отмечается рост объемов перевозок зерновых. Так, в ноябре было погружено более 54 тыс. зерновозов - 3,45 млн тонн зерновых грузов, что больше показателей погрузки за аналогичный период 2012 года на 38%, когда было погружено 2,5 млн тонн и было задействовано 39,3 тыс. зерновозов.

Также сообщается о перевыполнении программы по ремонту вагонов-зерновозов.

"Так, в нынешнем году при плане 1,365 тыс. вагонов фактически было отремонтировано 2,173 тыс. единиц этого подвижного состава, в том числе около 1 тыс. вагонов с увеличением нормативного срока службы. Кроме того, до конца 2013 года планируем выполнить деповский ремонт еще 500 специализированных вагонов", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрзализныци" Сергея Болоболина.

Кроме того, часть не отремонтированных вагонов была передана в аренду частным лицам, которые будут осуществлять перевозку зерновых грузов при условии выполнения ремонта за свой счет.

Как сообщал УНИАН, специализированные вагоноремонтные заводы и депо железных дорог за 11 месяцев 2013 года отремонтировали почти 36 тыс. грузовых вагонов, превысив запланированный объем ремонтных работ на 10%.

За 11 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли зерновозами 22,7 млн тонн грузов - на 30,4% больше, чем аз аналогичный период 2011 года.

Рабочий парк зерновозов благодаря возросшему количеству отремонтированных вагонов-зерновозов в ноябре текущего года увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года на 57,4% - до 5 193 вагонов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

Дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2014 году составит около 4,5 тыс., а в 2015 году – более 7,5 тыс. зерновозов.