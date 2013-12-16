Транспортные предприятия Украины сократили перевозку пассажиров и грузов

Транспортные предприятия Украины за 11 месяцев 2013 года сократили перевозку пассажиров на 3% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 6,06 млрд человек, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, пассажирооборот перевозчиков в январе-ноябре т.г. сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 3,3% и составил 118,5 млрд пасс./км.

В январе-ноябре 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 689,2 млн тонн грузов – на 2,6% меньше, чем в январе-ноябре 2012 года.

Грузооборот транспорта в январе-ноябре текущего года сократился на 4,5% – до 344,6 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины за 10 месяцев 2013 года сократили перевозку пассажиров на 2,8% по сравнению с январем-октябрем прошлого года - до 5,498 млрд человек

Пассажирооборот перевозчиков в январе-октябре т.г. сократился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 3,2% и составил 108,3 млрд пасс./км.

В январе-октябре 2013 года предприятия транспорта Украины перевезли 620,3 млн тонн грузов – на 3,1% меньше, чем в январе-октябре 2012 года.