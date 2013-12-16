Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок за 11 месяцев составили 6 млрд грн

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в январе-ноябре 2013 года составили почти 6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,2 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

“Убытки от пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2013 составили почти 6 млрд грн, в том числе в дальнем сообщении - более 2,7 млрд грн, в пригородном сообщении - более 3,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", одной из ключевых причин убытка железных дорог от пассажироперевозок является постоянный дисбаланс между расходами и доходами от перевозки пассажиров. В январе-ноябре этого года расходы железных дорог составили почти 12 млрд грн, а доходы от этих перевозок получены лишь в размере 6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-ноябре текущего года недополучили 402 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий. За 11 месяцев 2013 года железнодорожники перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 578,6 млн грн, а компенсацию получили в размере 176,6 млн грн (31%).

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

По данным Госстата, железные дороги Украины за 11 месяцев 2013 года сократили перевозки пассажиров к аналогичному периоду 2012 года на 1% - до 392,6 млн человек.