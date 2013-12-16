"Укравтодор": 1,7 тыс. км дорог в Украине потеряли несущую способность

На содержание дорог общего пользования в 2013 году правительство направило 2,639 млрд грн, что составляет 71% от запланированного объема в 3,693 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Александр Харченко.

«В этом году планировалось финансирование в 3,693 млрд грн, однако на сегодня профинансировано лишь 2,639 млрд грн. Возможно, мы исправим в декабре ситуацию. Средства есть», - сказал Харченко.

При этом он добавил, что средств, которые собираются в бюджет на содержание дорог общего пользования, недостаточно.

Кроме того, Харченко отметил, что в 2013 году в Украине 1,7 тыс. км дорог общего пользования утратили несущую способность покрытия. «Это локальные места, о которых мы знаем и работаем над ликвидацией этих проблем. Но, к сожалению, мы не можем полностью ликвидировать эту проблему из-за недостаточного финансирования", – сказал Харченко.

Вместе с тем, замглавы «Укравтодора» отметил, что с начала текущего года ямочность на дорогах общего пользования ликвидирована на площади 6,5 млн кв. м. При этом он подчеркнул, что ямы на дорогах появляются постоянно из-за того, что большинство дорог были построены 30-40 лет назад и рассчитаны на меньшую нагрузку.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предложил дополнить перечень источников финансирования работ по строительству и ремонту дорог, помимо поступлений от акцизного сбора и ввозной пошлины на нефтепродукты, акцизного сбора и ввозной пошлины с импортируемых на таможенную территорию Украины транспортных средств и шин к ним, отчислениями от оплаты проезда большегрузными автомобилями.