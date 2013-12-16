Показатель пересечения границы Украины приближается к 100 млн человек

Показатель пересечения границы приближается к 100 млн человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, об этом говорилось на заседание коллегии ведомства по подведению итогов деятельности в 2013 году и определению задач на следующий год.

В целом в нынешнем году значительно увеличились объемы пропускных операций. Так, за 11 месяцев 2013 года через границу пропущено свыше 92 млн. человек и 20 млн. единиц транспорта, что на 6% и 4% больше, чем в прошлом году соответственно.

До конца года показатель пересечения границы гражданами может достичь 100 млн. человек (в 2012 году границу пересекли 92 млн. человек).

Также за 11 месяцев задержано и передано другим ведомствам контрабандных товаров на сумму 170 млн. грн, изъято 1088 единиц оружия, 12 тысяч боеприпасов и 138 килограммов наркотиков.

В ходе заседания отмечалось, что Государственная пограничная служба в этом году в целом успешно выполнила задачу по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Кроме того, пограничным ведомством активно велось техническое переоснащение подразделений и совершенствовалось инженерное обустройство государственной границы

В течение 2013 года в рамках реализации 22 проектов международной помощи получено технических средств охраны границы на общую сумму более 200 млн. грн.

После коллегии состоялось поощрение лучших военнослужащих и подразделений по итогам оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины 2013 года. Лучшим среди региональных управлений пограничного ведомства признаны Западное и Северное региональные управления. Одесский и Львовский пограничные отряды, а также ОКПП «Киев» завоевали в борьбе первые места среди органов охраны границы.