Капремонт дороги Киев-Полтава планируют завершить в 2015 году

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено завершить капитальный ремонт автомобильной дороги Киев-Полтава в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Александр Харченко.

"Дата завершения капремонта – в 2015 году. Если привлечем третий кредит, то продолжим ремонтные работы от Полтавы до Харькова", - сказал он.

По словам Харченко, на сегодняшний день уже завершены работы до 126-го километра указанной дороги, в районе Пирятина.

«От 129-го до 191-го километра дороги мы продлили контракт до 1 июля 2014 года", - сообщил замглавы «Укравтодора».

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в 2014-2015 гг. привлечь финансирование Всемирного банка на реконструкцию автомобильной дороги Полтава-Харьков.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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