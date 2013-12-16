«Укрзализныця» недополучила 402 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-ноябре 2013 года недополучили 402 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«За 11 месяцев 2013 года железнодорожники перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 578,6 млн грн, а компенсацию получили в размере 176,6 млн грн, или 31%. Таким образом, задолженность за льготные перевозки за январь-ноябрь этого года составляет 402 млн грн», - отмечает пресс-служба, ссылаясь на отчет Главного финансово-экономического управления «Укрзализныци».

По данным ведомства, за 11 месяцев текущего года областные и государственные администрации задолжали железным дорогам за оказанные услуги 220,5 млн грн, а Министерство образования и науки Украины за перевозку студентов - 131,7 млн грн. Кроме того, за этот период железные дороги перевезли детей от 6 до 14 лет на сумму 49,8 млн грн, за что не получили компенсацию.

Согласно сообщению, за 11 месяцев 2013 года Юго-Западная железная дорога ожидает возмещение в размере 69,4 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий, Южная железная дорога — 42,3 млн грн, Донецкая — 20,2 млн грн, Львовская — 40,5 млн грн, Приднепровская — 34,9 млн грн, Одесская — 13,1 млн грн.

“Укрзализныця” также напомнила, что в 2012 году задолженность за льготные перевозки составляла 358,4 млн грн, при этом железные дороги оказали услуги по перевозке льготников на сумму 572,6 млн грн. Таким образом, "Укрзализныце" было компенсировано лишь 37% от суммы оказанных услуг.

“В целом за последние 5 лет, с 2009 по 2013 год, задолженность по перевозке льготных категорий граждан составляет 1788,2 млн грн. Эти средства могли бы быть направлены на улучшение качества и комфорта пассажирских перевозок, в первую очередь на приобретение новых поездов», - подчеркнула пресс-служба.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.