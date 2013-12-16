Google приобрел компанию-разработчика роботов для Пентагона

Американская корпорация Google приобрела инжиниринговую компанию Boston Dynamics, занимающеюся разработкой военных роботов для Пентагона, говорится в сообщении BBC.

Согласно сообщению, таким образом, Google в 2013 году купил уже восьмую компанию, направленную на производство роботов.

При этом, представители компании отметили, что Boston Dynamics завершит текущие контракты для армии США, но в дальнейшем не будет производить робототехнику для военных целей.

Финансовая сторона и другие подробности сделки на сегодняшний день пока не разглашаются.

Как сообщал ранее УНИАН, Google создал подразделение по производству роботов, которым руководит бывший главный инженер платформы Android Энди Рубин. Купленные компании занимаются разработкой роботов-гуманоидов, механических манипуляторов и систем компьютерного зрения.

Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).

Boston Dynamics - компания, специализирующаяся в робототехнике. Президентом компании является Марк Райберт, который создал её в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института.