Суд в США вынес первое решение против АНБ по искам о сборе сотовых данных

Федеральный суд Вашингтона удовлетворил иск частных истцов, которые требовали от Агентства национальной безопасности прекратить сбор данных об их сотовых телефонах, следует из материалов суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Федеральный судья Ричард Леон выпустил запретительное решение, которое лишает АНБ права собирать так называемые метаданные двух абонентов сотовой компании Verizon. Однако судья приостановил действие решения до возможной апелляции со стороны АНБ.

Беглый сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден ранее распространил сведения о ряде секретных программ слежки. Одна из этих программ позволяла собирать данные обо всех звонках на или с территории США, включая местоположение сотовых телефонов, их номера и продолжительность разговоров. Общественные организации подали ряд исков против спецслужб, и решение Леона стало первым решением против АНБ.