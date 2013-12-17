Корейский самолет парализовал работу московского аэропорта «Шереметьево»
10:49, 17 декабря 2013Транспорт/Связь
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Работа московского аэропорта «Шереметьево» практически полностью парализована, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Согласно онлайн-табло, задерживается вылет ряда рейсов — в Майами, Калининград, Париж, Стокгольм, Нижневартовск, Краснодар и Лондон.
Например, самолет Москва — Женева задержан уже на 55 минут.
Командир экипажа сообщил по громкой связи, что корейский самолет перекрыл рулежную дорожку, по которой борта выезжают на взлетно-посадочную полосу.
О времени возобновления полетов не сообщалось.
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