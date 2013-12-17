Корейский самолет парализовал работу московского аэропорта «Шереметьево»

Работа московского аэропорта «Шереметьево» практически полностью парализована, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Согласно онлайн-табло, задерживается вылет ряда рейсов — в Майами, Калининград, Париж, Стокгольм, Нижневартовск, Краснодар и Лондон.

Например, самолет Москва — Женева задержан уже на 55 минут.

Командир экипажа сообщил по громкой связи, что корейский самолет перекрыл рулежную дорожку, по которой борта выезжают на взлетно-посадочную полосу.

О времени возобновления полетов не сообщалось.